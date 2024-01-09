روسيا تعزز ترسانتها القتالية بـ5 أسلحة جديدة للحرب ضد أوكرانيا

أكملت روسيا إدخال 5 أسلحة جديدة غير مسبوقة في مجال الحرب الإلكترونية كتكتيك عسكري لصد الهجمات المعادية للطائرات والصواريخ المجنحة، ومنع أي اختراقات لدفاعتها وأجوائها.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، كان آخر تلك الأسلحة تم كشفه، يوم الإثنين، للرادار "كاستا - 2 إي 2"، المتخصص في رصد الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وهي في مجملها، وفق تقديرات الخبراء، تسمح للجيش الروسي بامتلاك أحدث أنواع الأنظمة الدفاعية الإلكترونية، كما تعزز قوته في شلّ القوات المعادية وخططها الهجومية ومنع ضرباتها الاستباقية لطيرانها وصواريخها المجنحة.

وعلاوة على خامس تلك الأسلحة، توالت الإعلانات الروسية على مدار 7 أشهر عن إدخال 4 رداردات عسكرية أخرى، هي: "بودليت - إي"، وآيستيونوك" بالإضافة إلى "كريدو- إم 1" وأخيرا " بي- 18-2" وهو يتعرف على مصادر التشويش المعادية التي تهدف إلى تعطيل القدرات القتالية للقوات الروسية.

فما هو الرادار الروسي الجديد؟

هذا السلاح يصطاد الطيران الحربي الذي يتبع تكتيكات هجومية تتمثل في التحليق على ارتفاعات منخفضة كإحدى الخطط التي تستخدمها الجيوش الحديثة للإفلات من أنظمة الرادار الدفاعية المخصصة للارتفاعات العالية.

ويقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، إن الرادار الجديد "كاستا - 2 إي 2"، يمنع قيام المقاتلات الحربية المعادية من اختراق الخطوط الدفاعية لتنفيذ مهام قصف أو إنزال، بصور قد تغير مسار القتال، كما ضمن خصائصه:

رصد الأهداف الجوية المنخفضة.

يستخدم بالعديد من أنظمة الدفاع الجوي والبحري.

المدى: من 5 كيلو إلى 150 كيلو متر من المسح الراداري.

مدى الرصد الجوي يصل 6 آلاف متر.