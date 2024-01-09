كشف ملابسات سرقة أموال من شركة اتصالات في القاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة أموال من داخل فرع إحدى شركات الإتصالات بحدائق القبة حيث تبين أن عاملا استعان بأخر لارتكاب الواقعة وتم ضبطهما وتولت النيابة العامة التحقيق .

كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقي بلاغاً بتعرض فرع إحدى شركات الإتصالات بدائرة القسم للسرقة .

انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين من الفحص والتحري ان عامل بالفرع استعان بأخر لارتكاب الواقعة تم تحديدهما وضبطهما .

واعترف المتهم الرئيسي وهو عامل بفرع بالشركة، انه استعان بعاطل ولهما الاثنين معلومات جنائية لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل الفرع محل عمل الأول بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وأقر المتهم بإرتكاب الواقعة من خلال إستغلاله لطبيعة عمله بالفرع، وإصطناع "مفتاح مصطنع" وإستعانته بالمتهم الثانى لإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى .

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة النقض، الإثنين، بتخفيف الحكم على متهم من السجن المؤبد لـ7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الساحل».

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المؤبد على المتهم باغتصاب فتاة الساحل الشمالي وعاقبت 3 آخرين بالسجن 15 عامًا.

وذكرت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين الثلاثة في 2015 اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفة أنه ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي (فيديو) لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.

وقالت المجني عليها، إنها توجهت بدعوة من صديقها المتهم الأول "ش.ك" في عام 2015 لقضاء عدة أيام معه بقرية شهيرة بالساحل الشمالي، حيث التقته برفقة كل من شقيقه عمرو، والمتهم الثاني “ي.ق” وآخرين لا تعلمهم، وظلت بالوحدة يومين قدم إليها في ليلة اليوم الثاني أحد المذكورين مشروبًا كحوليًا رفضت شربه لرؤيته وقد دس مادة غريبة به، ثم شربت لاحقًا مشروبات كحولية أعدت بعضها، وانتابها على إثر شرابها شعور بالنعاس فآوت إلى غرفتها منفردة، ثم واكب ذلك شعورها بمواقعتها جنسيًّا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة والاستغاثة.

أضافت المجني عليها أن صديقتها أكدت لها تعرضها للاعتداء من قبل المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات کرهًا عنهم بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها و6 آخرين، بالإضافة لتقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، والذي أثبت تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وأوضحت أن التسجيل مرفق بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" في واقعة التعدي على فتاة "بفندق فيرمونت نايل سيتي"، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

كشف ملابسات واقعة سرقة أموال من داخل فرع شركة إتصالات بحدائق القبة حيث تبين أن عاملا استعان بأخر لارتكاب الواقعة وتم ضبطهما وتولت النيابة العامة التحقيق .