الكشف عن ابتكارات الذكاء الاصطناعي الثورية في CES 2024

كشف معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2024، وهو منصة عالمية للابتكار، عن مجموعة كبيرة من منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تعد بإعادة تعريف دور التكنولوجيا في حياتنا اليومية. من عربات الأطفال التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى المعينات السمعية، كان هذا الحدث بمثابة شهادة على الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي.

Gluxkind Rosa: عربة أطفال ذكية للوالدين العصريين

سرقت شركة Gluxkind Rosa الأضواء من خلال عربة الأطفال التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة لمساعدة الآباء. مجهزة بفرامل أوتوماتيكية وميزة الضوضاء البيضاء، ترمز عربة الأطفال هذه إلى كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتبسيط المهام في الحياة اليومية.



Metis من Axelera AI: دفع حدود أداء الذكاء الاصطناعي

قدمت شركة Axelera AI منصة Metis AI الخاصة بها، والتي غيرت قواعد اللعبة بالنسبة للأجهزة المتطورة. باستخدام تقنية الحوسبة في الذاكرة وتدفق البيانات الخاضع للتحكم القائم على RISC-V، تعد Metis بتعزيز أداء الذكاء الاصطناعي مع تقليل الطاقة والتكلفة.

AIShield.GuardIan من Bosch: ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي

كشفت شركة Bosch Global Software Technologies عن AIShield.GuardIan، وهي خدمة مصممة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال التركيز على الأمان والامتثال، يسلط AIShield.GuardIan الضوء على الحاجة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي.

سلسلة Ryzen 7040U من AMD: تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة

عرضت AMD معالجاتها المحمولة من سلسلة Ryzen 7040U، المدمجة مع Radeon 780M iGPU المستندة إلى RDNA 3. تم تصميم هذه المعالجات خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة، مما يدل على التزام AMD بالجمع بين القوة وسهولة الحمل.

مزرعة الألغام لنظام GSF: نظام نمو النباتات الداخلي القائم على الذكاء الاصطناعي

نظام MineFarm الخاص بنظام GSF هو نظام لنمو النباتات الداخلية يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل على توفير المياه والكهرباء مع توفير مراقبة البيانات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول. ويؤكد هذا الابتكار دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة.

Anima الحالية لـ HechicerIA: أداة تحويل النص إلى فيديو

قدمت HechicerIA أداة Current Anima، وهي أداة تحويل نص إلى فيديو مدعومة بمحرك الرسومات Unreal 3-D. مناسبة لمختلف تطبيقات الوسائط المتعددة، وتعكس هذه الأداة إمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى.

Starkey's Genesis AI: تعزيز قدرات السمع

كشفت مختبرات ستاركي عن Genesis AI، وهو جهاز مساعد للسمع مزود بمحرك مسرع للشبكة العصبية العميقة. يعد هذا الجهاز بتعزيز قدرات السمع، وإظهار إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.

Whispp: التكنولوجيا المساعدة لإعاقات النطق

وأخيرًا، قدمت Whispp تطبيقًا مساعدًا للأفراد الذين يعانون من إعاقات في النطق. متوافق مع أجهزة Android وiOS، ولا يتطلب التطبيق من المستلمين تنزيله لسماع صوت Whispp، مما يدل على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة التواصل.

وفي الختام، كان معرض CES 2024 بمثابة شهادة على الإمكانيات التي لا نهاية لها للذكاء الاصطناعي، بدءًا من تبسيط المهام اليومية إلى تعزيز التواصل وتعزيز الاستدامة.