تعرف على جهود إدارة العلاج الحر بصحة الشرقية خلال عام

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزاره الصحة بالشرقية، إن إدارة العلاج الحر خلال عام 2023، قامت بفحص ومراجعة التراخيص الممنوحة لعدد من المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، للـتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ورصد أي مخالفات.

وأكد أن جهود الإدارة خلال العام الماضي 2023، أسفر عن غلق 319 منشأه طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وتحرير 719 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 م قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية باستصدار ٣١٧ ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة منهم ١٣٣ عيادة طبية، و٨٢ عيادة أسنان، و ١٨ مركز طبي، و ١١ عياده تخصصية، بالإضافة الى ٢٠ مركز علاج طبيعي، وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.