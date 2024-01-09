أزهر الشرقية يختتم امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول للعام الدرسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م ، بلا أي ملاحظات أو سلبيات.

وأوضح الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه تفقد، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من اللجان الامتحانية، لمتابعة انتظام اللجان على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أنه وجه خلال زيارته التفقدية بتحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس المنطقة، أن غرفة العمليات الرئسية لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملاءمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمي، امتحان اليوم الأخير في مادتى الحديث وعلومه، والأحياء، بينما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى امتحانهم في مادتى البلاغة، وتطبيقات الرياضيات، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحاناتهم في مادتي الحديث وعلومه و اللغة الأجنبية الثانية، والصف الثانى الأدبي في مادتي البلاغة والمنطق.