الثلاثاء 09 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزيرة خارجية ألمانيا تشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

وزيرة خارجية ألمانيا
وزيرة خارجية ألمانيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن رفض بلادها لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، قائلة: “يجب الحفاظ على حقوقهم بأرضهم”.

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غزة والضفة الغربية تخص الفلسطينيين 

وأضافت “بيربوك” خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن غزة والضفة الغربية تخص الفلسطينيين ولا يجب  طردهم من بلادهم.

دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية

وأشادت وزيرة الخارجية الألمانية، بدور مصر المحوري تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن بلادها ستقف بجانب تل أبيب التي تعرضت لهجوم من حماس التي تسعى للقضاء على إسرائيل، وفى نفس الوقت رفض بلادها لتعريض المدنيين في غزة للخطر. 
 

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