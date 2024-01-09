ألمانيا: برلين رفعت مساعداتها لغزة لـ211 مليون يورو (فيديو)

أعربت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، عن قلق بلادها من التصعيد الراهن في المنطقة، محذرة من اتساع رقعة الصراعات ويجب وضع حد للمعاناة الإنسانية، موضحة أن العديد من الأبرياء المدنيين يعانون في غزة.

رفض ألمانيا لأي تصعيد يستهدف المدنيين

وشددت “بيربوك” خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة أن تعمل إسرائيل على حماية المدنيين في غزة وعدم تعريض حياتهم للخطر، مؤكدة رفض ألمانيا لأي تصعيد يستهدف المدنيين، وضرورة التواصل لهدنة إنسانية يتم من خلالها ادخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

برلين رفعت مساعداتها لغزة لـ211 مليون يورو

وأشات إلى أن برلين رفعت مساعداتها لغزة لـ211 مليون يورو، مشيدة بالدور المصري المحور في معالجة المصابين وغدخال المساعدات لغزة، مشيدة بدور مصر المحوري تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوهت وزيرة الخارجية الألمانية، أن بلادها ستقف بجانب تل أبيب التي تعرضت لهجوم من حماس التي تسعى للقضاء على إسرائيل - على حد قولها - مؤكدة فى الوقت نفسه رفض بلادها لتعريض المدنيين في غزة للخطر.