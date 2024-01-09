رئيس جهاز العاشر: إنشاء مدرسة النيل المصرية الدولية وفق رؤية مصر 2023

تابع المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال إنشاء مدرسة النيل المصرية الدولية، وذلك فى ضوء إهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بجميع أركانها من انشاء وتجديد المدارس، لاستيعاب مزيد من الطلاب، وتقليل كثافة الفصول، تحقيقا للتنمية المستدامة، وتنفيذا لرؤية مصر 2023.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن مدرسة النيل الدولية تضم 26 فصل المرحلة الابتدائية، و14 فصل المرحلة الاعدادية، و12 فصل المرحلة الثانوية، و8 غرف أنشطة، و8 معامل، و53 غرفة للشئون الإدارية.

ولفت إلى أن المدرسة تضم بين مبانيها حضانة أطفال مكونه من 8 فصول حضانة، وغرفتين للأنشطة، و9) غرف للشئون الإدارية.

وذكر أن مساحة السور الخارجي بطول 680م طولي، المكون من عدد 4 بوابات للدخول والخروج، و3 غرف أمن، و4 غرف كهرباء، والسور الداخلي بين الحضانة والمدرسة بطول121 متر طولي، ويتكون من بوابة دخول وخروج بين الحضانة والمدرسة، وكانتين، وبوابة خارجية.

وأوضح أن المساحة المدرسة الإجمالية 18900 متر سطح، وتضم خزان حريق، و3 ملاعب، و1 صاري علم، وفناء خارجي، مشيرا إلى أن المدرسة تقع فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50.

ويشار إلى أن مدارس النيل المصرية الدولية، تعتمد على تدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، وتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.