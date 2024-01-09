الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض مصرع محامى مشنوق بالكرفتة بمكتبه بالإسكندرية

تكثف الاجهزة الامنية بالاسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة محام مشنوق "معلقة بالسقف" داخل مكتبة فى ظروف غامضة ، تم نقل الجثة الى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المحامي المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقي بلاغا بالعثور على جثة محام مشنوق داخل مكتبه في منطقه الحضرة الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى«م، م» في العقد الثالثة من العمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة المحامي المذكور معلقة برابطة عنق «كرافتة» في «جنش حديدي» بسقف إحدى غرف المكتب. وتبين وجود جثة المتوفى مسجاة على أرضية إحدى غرف المكتب بعد أن تم إنزالها بمعرفة الشرطة. وبمناظرتها تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر، ووجود «جرح حزي» حول الرقبة، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرة أخرى، وبمعاينة الشقة وجدت منافذها سليمة ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها.

انتقل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، معاينة موقع حادث العثور على جثة محامٍ مشنوقا داخل مكتبه بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وسط المدينة،

بسؤال الشهود، قرر أحدهم أنه أكتشف الواقعة صباح اليوم عندما حضر إلى مكتب المتوفي، بحسب اتفاق مسبق معه لعمل إجراء قانوني معين وعند دخوله وجد الجثة معلقة بالسقف فاستغاث بالجيران وتم الاتصال بشرطة النجدة.

فيما أمر المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف باستعجال تقرير الصفة التشريحية للمتوفي لبيان سبب الوفاة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع ما به من آثار، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة وفحص علاقات المتوفي، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث. والتحفظ على الكرافتة المستخدمة في الشنق، وارسالها إلى الطب الشرعي، ورفع البصمات من مسرح الحادث.