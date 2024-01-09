حملات توعية للسيدات المترددات على قوافل تنظيم الأسرة بالعجمي والشرابية

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، حملات توعية للسيدات، خلال فاعليات قوافل تنظيم الأسرة والتي تنظمها مديرية الصحة بالشرقية بقرى الغفارية والشرابية والعجمي بمدينة مشتول السوق.

وتستهدف الحملات؛ السيدات المترددات على القوافل للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكتى المياه والصرف الصحى، والتعريف بالخط الساخن والتعريف بالقطع الموفرة للمياه.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأن حملات التوعية تقوم بالتركيز على السيدات كونهن أكثر الفئات استخدامًا لشبكات المياه والصرف الصحي، لافتا إلى أن الشركة في تعاون مستمر مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية لتنفيذ حملات وندوات التوعية بما يضمن الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، وتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.