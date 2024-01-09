ندوة تثقيفية لشباب الشرقية عن "حرمة المال العام"

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة تثقيفية عن مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية، وذلك بعنوان «حرمة المال العام».

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الندوة سيتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المحاضر سيكون الشيخ سعيد عبد الدايم، من علماء الأزهر الشريف عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، تقديم أحمد سعد وكيل إدارة تنمية النشء بالمديرية، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ولفت إلى أن عناصر الندوة ستدور حول: تعريف الفساد، أنواع الفساد وصورة في المجتمع، أسباب انتشار الفساد فى المجتمع، حرمة التعدي على مال الغير بالباطل، كيف حارب الدين الفساد بكل أشكاله، الآثار السلبية للفساد على الفرد والمجتمع، الدور المجتمعي في تعزيز قيم النزاهة والشرف.