الثلاثاء 09 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يجري جولة بمشروعات منطقة الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر ومدينة السويس الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية بمشروعات منطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، يتلوها زيارة مدينة السويس الجديدة، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة.

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 ويرافقه، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة.

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