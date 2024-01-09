مركز التنمية الشبابية بالعاشر يستضيف فاعليات نادي البحث عن وظيفة

تنفذ الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، نادي البحث عن وظيفة والذي يستمر تنفيذها خلال الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من يناير الجاري، بمركز شباب شيبة و مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان.

وتستهدف أندية البحث عن وظيفة؛ الشباب المصري والوافد، وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل، والتعرف على آليات البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.

وتقوم أندية البحث عن وظيفة، بإعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

ويتضمن نادي البحث عن وظيفة، مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب، والتي يستطيع الشباب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.

يقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديرية الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لإتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء فاعليات النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

ويعتمد نادي البحث عن وظيفة شباب الخريجين، على تطوير مهارات الشباب في البحث عن وظائف، وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة.