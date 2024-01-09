5600 مشروعًا.. حصاد المبادرةالوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام



المبارة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:

شهد عام 2023 انطلاق أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي قام القائمون عليها بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهد كبير خلال العام من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات للتعريف بالمبادرة وأهميتها واّلياتها واستعراض النجاح التي شهدته الدورة الأولى منها فضلًا عما حظيت به المبادرة من إشادة دولية ومشاركتها بالمحافل الدولية لنقل التجربة المصرية في نجاح تلك المبادرة، وعن أبرز احصائيات الدورة الثانية للمبادرة خلال العام 2023، تنمية وبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية بالدورة الثانية للمبادرة على مدار 152 ساعة تدريب حيث تضمنت الجلسات 27 دورة تدريبية بالمحافظات بالإضافة إلى 20 دورة تدريبية بمديريات الشباب والرياضة، و9 ندوات بالجامعات، كما تم رفع الوعى بالمبادرة من خلال تضافر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية بالإضافة الي جهود المحافظات لنشر الوعي بأهداف المبادرة، حيث تم نشر أكثر من 1000 خبر إعلامي، والوصول إلى 18 مليون شخص.

كما بلغ إجمالي عدد المشروعات المقدمة للمرحلة الثانية 5600 مشروعًا منها 746 مشروعات كبيرة، 1114 مشروعات متوسطة، بالإضافة إلى 674 مشروعات محلية صغيرة، 984 مشروعات الشركات الناشئة، فضلًا عن 1088 مشروعات غير هادفة للربح، 986 مشروعات المرأة، فضلًا عن توسيع قاعدة المشروعات التي خضعت للتقييم لتتضمن 379 مشروع لضمان اختيار الأفضل فيما بينها بدلًا من 162 مشروع فقط في الدورة الاولي.

وشارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات لاستعراض المبادرة فضلًا عن اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون لدعم المبادرة، حيث التقى وزير التعليم العالي انضمام طلاب الجامعات للدورة الثانية من المبادرة، ولقاء ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة أوجه التعاون في المبادرة، وكذلك لقاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، والمدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فضلًا عن إطلاق شراكة للدورة الثانية من المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، كما تم الاتفاق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على التعاون لدعم التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء في مصر، فضلًا عن إطلاق الشراكة لدعم تطبيق الحلول الخضراء في كل محافظات مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات

واستقبلت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي لذوي الهمم بدورتها الثانية بأول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع" مدينه الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضو بجمعية دليل الخير للتنمية، فضلًا عن إدراج المبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية

