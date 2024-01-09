صندوق مصر السيادي ضمن قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا.. تفاصيل

شهد عام 2023 تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي برئاسة د.هالة السعيد، وانضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وذلك وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute

كما قام الصندوق بالعديد من الأنشطة خلال العام جاء أبرزها في إطلاق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر بالتعاون بين صندوق مصر السيادي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما وقع الصندوق شراكة مع شركة "تنوير" لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

كما افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي مجمع مدارس أرض القرية الكونية، وبحثت سيادتها مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج تلك المدارس

