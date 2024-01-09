الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس شتوي بارد بقري ومدن البحيرة

حالة الطقس بالبحيرة
حالة الطقس بالبحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، طقس شتوي بارد ، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 19 درجة مئوية، مع إختفاء لسحب المنخفضة والمتوسطة ، ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين في المناطق الصحراوية ، خاصة في طريق القاهرة / الأسكندرية ، وكذلك طريق وادي النطرون / العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد قليلة من الصيادين منذ الصباح الباكر ، تمهيدا لبدء رحلات الصيد اليومية ، داخل مياة البحر المتوسط  .

وفي قري المحافظة، يواصل المزارعين تواجدهم في الحقول منذ الصباح ، لجني المحاصيل الزراعية ، مثل البطاطس والبسلة والبرتقال واليوسفي؛ لنقلها إلي أسواق الجملة بالمدن .

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