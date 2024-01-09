طقس شتوي بارد بقري ومدن البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، طقس شتوي بارد ، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 19 درجة مئوية، مع إختفاء لسحب المنخفضة والمتوسطة ، ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين في المناطق الصحراوية ، خاصة في طريق القاهرة / الأسكندرية ، وكذلك طريق وادي النطرون / العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد قليلة من الصيادين منذ الصباح الباكر ، تمهيدا لبدء رحلات الصيد اليومية ، داخل مياة البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة، يواصل المزارعين تواجدهم في الحقول منذ الصباح ، لجني المحاصيل الزراعية ، مثل البطاطس والبسلة والبرتقال واليوسفي؛ لنقلها إلي أسواق الجملة بالمدن .