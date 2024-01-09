أتشيمبونج يؤكد انتهاء أزمته مع الزمالك.. خطوة بحل معضلة القيد

أكد بنجامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق أنه تم حل أزمة مستحقاته المتأخرة مع الأبيض، خلال الفترة الحالية.

وقال بنجامين أتشيمبونج في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «نادي الزمالك بدأ في دفع جزء من قيمة المستحقات المتأخرة».

وأضاف لاعب نادي الشمال القطري الحالي: «لم يتم دفع المستحقات بالكامل حتى الآن، وننتظر أن يتم انهاء هذا الأمر سريعًا خلال الفترة المقبلة».

وكان أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، نفذت وعدها في حل أزمة القيد خلال الفترة الحالية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: «أشكر عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على المجهود الذي يقوم به في الفترة الحالية لحل أزمات الزمالك المالية».

وأضاف: «علمنا من الأندية التي لها مديونيات لنادي الزمالك أنه تمت تسوية المستحقات المتأخرة لهم.. كل التحية لمجلس إدارة الزمالك على حل أزمة القيد، وهذا كان وعدهم.. هذا أمر مهم لهذا المجلس، الذي حصل على مصداقية كبيرة مع الجماهير».

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: «أكدت لكم منذ فترة أن نادي الزمالك سيفك القيد، ولا يصح أن قيد الزمالك يتم منعه، وأن تكون عليه أزمات في الفيفا».

