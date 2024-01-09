محمد شكري : عانيت من كثرة النجوم في الاهلي

قال محمد شكري الظهير الأيسر لنادي سيراميكا كليوباترا أنه عانى كثيراً في أول فترة له مع الاهلي عقب تصعيده من الناشئين لتواجد علي معلول ومحمود وحيد وأوقات كان يشارك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر.

وأضاف شكري في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " علي معلول قدم لي نصائح كثيرة منذ أول يوم لي مع الفريق وأبلغني أنني سأكون خليفته في هذا المركز خاصة وأنني أجيد التسديد بالقدم اليسرى منذ الصغر ، لكن كنت أعلم أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة وبحثت عن الخروج للإعارة للمشاركة في المباريات ".

وتابع " خرجت من الأهلي لنادي سموحة للإعارة وتواجد أحمد سامي كمدير فني كان أمر مميز خاصة وأنه تواصل معي قبلها من أجل الإنضمام للفريق ، وكان له دور كبير في تواجدي بنادي سيراميكا كليوباترا لأنه يعلم إمكانياتي ".