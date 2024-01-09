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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا نقيب المحامين يضع حجر أساس نادي محامي سوهاج بحضور المحافظ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

يضع  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب،، حجر الأساس لنادي المحامين بسوهاج، بمدينة سوهاج الجديدة، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 10 صباحا، وتقام احتفالية وضع حجر الأساس، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

ويقام نادي محامي سوهاج، على قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة خاصة بالنقابة العامة للمحامين، بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل، بمدينة سوهاج الجديدة.

ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للمحامين وأسرهم.

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