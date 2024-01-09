طارق السعيد: محمد الشناوي حارس مصر الأول

أكد طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر يعيش أفضل فتراته الفنية في الفترة الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وقال طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن مع الإعلامي محمد فاروق :" محمد الشناوي عليه دور كبير مع لاعبي منتخب مصر في المساهمة في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار "

وتابع:"من وجهة نظري أن محمد الشناوي حارس مصر الأول ولا يقارن بأي حارس أخر داخل مصر".