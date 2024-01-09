محمد عبدالجليل: منتخب مصر قادر على التتويج بلقب أمم إفريقيا

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية شئ رائع للغاية وتمتلك امكانيات كبيرة، وتضاهي المدن العالمية ويجب استغلالها بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "متفائل جدا بقدرة مصر على المنافسة بقوة في أمم إفريقيا والتتويج باللقب، والمنتخب يضم عناصر جيدة في كل المراكز، باستثناء محمد الشناوي ومحمد صلاح، فأن أي مركز في الملعب يتوافر فيه عناصر على نفس المستوى".

وأضاف: "محمد صلاح يحتاج للتتويج باللقب من أجل التأكيد على أنه ساهم في حصد كل شئ مع المنتخب المصري، ولذلك ارى أنه في حالة جيدة، وكذلك حديثه مع زملائه اللاعبين، ومستواه مع تريزيجيه كان جيدا في لقاء تنزانيا".

وواصل: "منتخب مصر كعبه عالٍ على فرق افريقيا، ولدينا اسكواد جيد، والمنافسة مع الجزائر والسنغال والكاميرون وجنوب افريقيا طبيعية لكن ليسوا في افضل حالاتهم، والقلق من جانب كوت ديفوار لانها صاحبة الارض والجمهور، ولو وصلنا للنهائي أعتقد أننا سنحقق اللقب هذه المرة".