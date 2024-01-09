ياسر إدريس: اجراءات اللجنة الأولمبية ضد هشام حطب سليمة 100%

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاعداد للأولمبياد يسير بشكل جيد وكل اتحاد لديه عمل معين للتجهيز للبطولة، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية دورها تنظيمي فقط لعمل هذه الاتحادات والعمل على تنفيذ الخطط بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال ادريس في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لدينا دور تنسيقي مع الوزارة والاتحادات لاعداد اللاعبين من أجل الظفر بالميداليات في الاولمبياد، والدعم يصل في مواعيده رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لا يوجد اي تقصير في الدعم من جانب الدولة، التي تدعم الرياضة رغم الظروف، واي تأخير يكون بسبب الاجراءات فقط، والدولة تقوم بواجبها كاملا".

وأضاف: "تلقينا خبر ايقاف هشام حطب بسبب المخالفات الخاصة باتحاد الفروسية، وقمنا بعقد الاجتماع وايقاف حطب بعد ذلك، وهو أمر وارد يحدث في كل دول العالم، والدليل ما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في وقت سابق، وسبق وحدث أيضا ذلك في اللجنة الأولمبية العراقية لأن المخالفات المالية أمر يخص الدولة".

وواصل: "هناك قرارات كانت تتخذ بشكل منفرد مثل ايقاف بعض اعضاء نادي سموحة، وغيرها من القرارات التي كان يتخذها بشكل فردي دون الرجوع لباقي أعضاء اللجنة الأولمبية، وقمنا باستدعائه للتحقيق، لكنه قرر رفع دعاوى قضائية في القضاء الإدارية".

وزاد: "لدينا قضية عادلة، وأي شخص مخطئ يجب محاسبته، ومن حقه الدفاع عن نفسه أمام أعضاء الجمعية العمومية يوم 13 يناير، لأننا نعمل بشفافية كاملة، ومجلس الإدارة اخذ قرارًا رسميًا بشأن ايقاف هشام حطب بالاجماع من 12 عضو، كنا نريد السير بهدوء من اجل سمعة مصر، لكن حطب يصر على التصعيد، ووصلنا فقط خطاب يوم 3 يناير، وتم مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية بكافة الأمور".

وأكمل: "الدكتور حسن مصطفى قامة كبيرة، وهو مسئول كبير ولن انتقده مطلقا وله مكانة كبيرة عندنا ومتأكد أنه لم يعلم الأسانيد والأمور الخاصة بقرار ابعاد رئيس اللجنة الأولمبية، ودائما كان هشام حطب شعاره تعظيم دور الجمعية العمومية، وهناك جمعية قادمة ومن حقه الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "الاجراءات سليمة تماما بنسبة 100%، ولم نتخذ سوى قرار صحيح باستبعاد هشام حطب، ولن نكشف عن المزيد من التفاصيل حاليا، لأننا نعمل بشكل لائق من أجل سمعة مصر، ولا نريد أن نكيل الاتهامات لأحد".

وأكد: "ما يحدث مؤخرا لن يؤثر على تقدم مصر بطلب لاستضافة الأولمبياد، لدينا اكبر مدينة رياضية في العالم، ولدينا منشآت كبيرة وضخمة ومؤهلين لاستضافة الاولمبياد".

وأتم: "هناك روح جيدة وتواصل دائم بين اللاعبين في كافة الالعاب مع مسئولي الرياضة، والمرحلة المقبلة ستكون مليئة بالنجاحات".