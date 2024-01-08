إحالة طاقم نوبتاجية مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بـتوجيه إنذارا لمدير مستشفي القناطر الخيرية العام لما تلاحظ من قصور في الإشراف علي المستشفي أثناء زيارة للمستشفي.

وقرر إستدعاء رئيس قسم العظام لمتابعة أحد الحالات باستقبال المستشفي أثناء زيارته للمستشفي مساء أمس لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات الازمة له.

وقام وكيل الوزارة بحجز حالة بقسم الحضانات وحالة بقسم الأطفال، وفحص بعض الحالات بنفسه أثناء تفقده قسم الأطفال.

وأحال وكيل الوزارة عدد من أفراد الطاقم النوباتجي للتحقيق العاجل لعدم وجودهم علي رأس العمل مساء أمس، ولما تلاحظ من قصور خلال النوباتجية.

وكلف “الجزار” الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي بعقد اجتماع طارئ بمكتبه لمراجعة جميع المتطلبات اللازمة للتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR، جاء ذلك بحضور مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية، ومدير مستشفي القناطر الخيرية، ومدير إدارة المستشفيات، مدير إدارة مكافحة العدوي، مدير ادارة الجوده وفريقهم المعاون.