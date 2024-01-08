جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بالقليوبية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية.

حيث يؤدي الطلاب الترم الأول امتحاناتهم غدا الثلاثاء 9 يناير الجاري امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات.

وذلك وفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول محافظة القليوبية.

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي ، بالنسبة للمدارس العام والرياضي والرسمي للغات بدأ الامتحان في 17 يناير الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر يبدأ الجدول يوم الأربعاء 17 يناير بامتحان اللغة العربية لمدة ساعتين، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.



ويؤدي الطلاب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية:-

يوم الخميس 18 يناير لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

يوم الأحد 21 يناير يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

يوم الاثنين 22 ينايرالهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

يوم الثلاثاء 23 يناير امتحاني الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

يوم الأربعاء 24 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.