وزير غامبي سابق في عهد جامع يواجه المحاكمة في سويسرا

ستبدأ محاكمة وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو، في 9 يناير.

المسؤول السابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي والقتل غير المشروع بين عامي 2000 و2016 في عهد الرئيس آنذاك يحيى جامع.

قالت الجماعات الغامبية والدولية التي تشكل جزءا من حملة Jammeh2Justice اليوم إن افتتاح محاكمة سويسرية في 8 يناير 2024 بشأن الجرائم الخطيرة المرتكبة في غامبيا يمثل تقدما كبيرا لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة.

اعتقل سونكو في برن بسويسرا في 26 يناير 2017، بعد يوم من تقديم ترايل إنترناشونال شكوى جنائية ضده.

قدم مكتب المدعي العام السويسري لائحة اتهام ضد سونكو أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في 17 أبريل 2023.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة، التي تجري في مدينة بيلينزونا، نحو ثلاثة أسابيع.

المحاكمة ممكنة لأن القانون السويسري يعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الدولية الخطيرة، مما يسمح بمحاكمة هذه الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم أو الضحايا.

وسيحضر نشطاء وناجون غامبيون ومدافعون دوليون افتتاح المحاكمة في بيلينزونا وهم متاحون للتعليق.

في 24 ديسمبر 2021 ، وجد التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في غامبيا (TRRC) أن جامع و 69 من شركائه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ، ودعا إلى محاكمتهم.