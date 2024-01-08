محافظ جنوب سيناء يناقش المشروعات الجارية وبعض مقترحات جرين شرم

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، وفد الإنتاج الحربي الذي ضم اللواء طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة مصنع ١٤٤ الحربي، والمهندس محمد عبد البر جبريل رئيس قطاع التسويق والمتابعة بمصنع ١٤٤ الحربي، والمهندس خالد حسني الغنام ممثل الشركة المنفذة لبعض مشاريع الإنتاج بالمحافظة.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام.

تم خلال اللقاء مناقشة المشروعات الجارية وعرض بعض المقترحات الخاصة بمشروع جرين شرم، ومعاينه مشروعات الصيانة الخاصة بالمشروعات التي تمت قبل مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ.