محافظ جنوب سيناء: مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة

مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة

أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،إن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

جاء ذلك خلال تقديم المحافظ التهنئة للعاملين بمجلس مدينة شرم بمناسبة حلول عام ميلادي جديد .

حيث طالبهم المحافظ ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة..

وأضاف المحافظ سير منظومة العمل ومتطلبات دعمها وتحسين الأداء بها خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات الحيوية والمجالات التنموية وآلية تحسين العمل .

موجها بضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.