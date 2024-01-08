رئيس مركز الفيوم يعقد اجتماع المجلس التنفيذي

عقد المحاسب مراد عبدالقادر مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الفيوم، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين.

جاء ذلك بحضور نواب ومساعدي رئيس المركز والمدينه، ورؤساء الأحياء و رؤساء الوحدات المحلية القروية، ومديري الإدارات بمركز ومدينة الفيوم، والقيادات التنفيذية بمدينة الفيوم.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمدالأنصاري محافظ الفيوم، وضمن السياسة العامة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوي الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

خلال الاجتماع تم عرض جدول أعمال المجلس التنفيذي على الحضور وأثناء مناقشة محضر الإجتماع قدم رئيس المركز بعض التعليمات الهامة، بشأن طريقة التعامل المُثلى مع المواطنين في جميع القطاعات والخدمات المختلفة، مؤكدا أن المسئولية ثقيلة ولكنها تحتاج الى ضمائر حية ويقظه دائمه من الجميع.

وتناول الاجتماع عدد من الطلبات والمقترحات والمشاكل التي تخص مواطني مركز ومدينة الفيوم ومنها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات أمام المدارس والشوارع المحيطة والمؤدية إلى كافة المدارس بجميع المراحل التعليمية.

ووجه رئيس مركز ومدينة الفيوم بمتابعة ومراقبة أسعار السلع الغذائية وجودتها وتوافرها بالاسواق، والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع المخفضة على مستوى المركز، بالإضافة إلى التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة داخل وخارج الحيز العمراني وإنهاء أعمال المتغيرات المكانية وأعمال ملف التصالح وسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وسرعة تحرير العقود.

كما وجه "مسعود" بالاستعداد لامتحانات نصف العام، وتقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي لتيسير ونجاح أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمبادرات والقوافل الطبية بصورة دائمة وتقديم الدعم الكامل لتحقيق أكبر نسبة استفادة للمواطنين منها، ومتابعة ترشيد الإنارة واستهلاك للكهرباء، والتأكيد علي الإستعداد التام والفوري لمواجهة أي تقلبات جوية ومناخية محتملة قد تحدث لاقدر الله.

وشدد رئيس مركز ومدينه الفيوم، على الجهاز التنفيذي بضرورة العمل ليلاً و نهار بدون انقطاع لتوفير سبل الراحة وخدمة المواطنين حتى تظهر مدينة الفيوم والقري التابعة لها بشكل مميز وحضاري يليق بموقعها المحوري والحيوي كونها عاصمة المحافظة.

رئيس مركز ومدينة الفيوم يوجه بتكثيف حملات النظافة العامة

وفي سياق متصل، استكمل رئيس مركز ومدينه الفيوم حديثه بالتنبيه على ضرورة تكثيف حملات النظافة على صعيد المركز والمدينه بصفة عامة وبصفة خاصة امام المدارس وداخلها اهتماماً بالطلاب والصحة العامة والعمل على حل مشكلة تراكمات القمامة بطريقة مثالية مع التأكيد على ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بمواعيد وأماكن إلقاء القمامة والعمل علي خدمة المواطنين في جميع الإدارات.

وفي الختام تم التنبيه على ضرورة متابعة المشروعات الجارية كالصرف الصحي ، والمياه ، والكهرباء بمدينة الفيوم والقري التابعه لها، مع ضرورة تواجد قيادات الوحدات المحلية على جميع مستوياتها بالمدينة والقرى، والمرور على جميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من تقديم خدمات صحية متميزة، وكذلك مراكز الشباب بالقري، والمرور على المدارس والوقوف على السلامة الانشائية وتوافر جميع الخدمات والمرافق بها، والتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لجميع مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى كل قرية، وكذلك التواصل والتلاحم مع الجماهير والتواجد المستمر بالشارع لسرعة حل مشاكل المواطنين.