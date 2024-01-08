إبراهيم عيسى: "اللي مش قد الظروف يمشي.. زهقان مننا ارمي الاستقالة في وشنا"

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن السياسة هي التي تحدد القرارات وتصنع القوانين وتحدد الأولويات، منوهًا بأنه في الفترة الحالية الحكومة المصرية في حالة من حالات الارتباك ولا يغفلها مشغول بالسياسة أو مواطن عادي يبحث عن لقمة العيش، والسياسة وهي التي تؤثر على كل شيء وهي مفتاح الاقتصاد والحياة.

الإعلامي ابراهيم عيسى

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية وعلينا التحقق من صلابتنا وقوتنا من خلال المصارحة والمكاشفة، متابعًا: "زهقان مننا أرمي الاستقالة في وشنا.. المأزق كبير ومينفعش فيه الإخلاص كحل فقط".

وأوضح الاخلاص ليس حل ومن المفترض أن نخلص في العمل والاجتهاد والمشقة مش إضافة وليس معيار للنجاح، مضيفًا: "طول الوقت المسئولين في الحكومة بيقدموا أنفسهم أنهم بيتعبوا في شغلهم وده كله مش معيار للنجاح.. اللي مش قد الظروف من الأفضل يمشي".