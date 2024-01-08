تخفيف عقوبة متهم فى قضية اغتصاب فتاة الساحل الشمالي

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتخفيف الحكم على متهم من السجن المؤبد لـ 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “اغتصاب فتاة الساحل الشمالي ”

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن المؤبد على المتهم باغتصاب فتاة الساحل الشمالي، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 15 عامًا.

تفاصيل اغتصاب فتاة الساحل الشمالي

وأشار أمر الإحالة إلى خطف المتهمين المجني عليها بمارينا بمركز شرطة العلمين، بالتحايل بأن اتفقوا معًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس وتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، وشل المتهمان الأول والثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.