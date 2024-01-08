سامسونج تطلق أول شاشة MicroLED شفافة في العالم

في ليلة الأحد، عقدت سامسونج حدث First Look السنوي في معرض CES 2024، حيث قامت الشركة بالتشويق لشاشة MicroLED الشفافة الأولى في العالم. على الرغم من عدم وجود معلومات حتى الآن عن تكلفة هذه التقنية أو متى ستجد هذه التقنية طريقها إلى أجهزة البيع بالتجزئة، فقد عرضت سامسونج شاشة MicroLED الشفافة جنبًا إلى جنب بجانب نماذج OLED الشفافة ونماذج LCD الشفافة لتسليط الضوء على الاختلافات بين التقنية. بالمقارنة مع اللوحات الأخرى، لم تكن لوحة MicroLED أكثر سطوعًا فحسب، بل تتميز أيضًا بتصميم بدون إطار تمامًا ولوحة زجاجية أكثر شفافية جعلت من السهل رؤية الأشياء خلفها.



شخصيًا، من الصعب وصف تأثير شاشات micro OLED الشفافة من سامسونج، حيث يبدو المحتوى تقريبًا مثل صورة ثلاثية الأبعاد عندما يطفو في الهواء. كانت الوحدة التجريبية قائمة بذاتها ويبلغ سمكها حوالي سنتيمتر واحد فقط، مما يضيف المزيد إلى وهم الشاشة العائمة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكثافة البكسل العالية لمصابيح LED الصغيرة، تبدو الصور أيضًا حادة بشكل لا يصدق. حتى الآن، لم تقم شركة Samsung سوى بتحميل مقطع فيديو رأسي واحد مليء بـ EDM، ولكن نأمل أن يعطيك فكرة عما رأيناه:



وفقًا لمتحدث باسم سامسونج، نظرًا لأن شاشات MicroLED الشفافة تتمتع بسطوع أعلى مقارنة بشاشات OLED الشفافة، فهي أيضًا أقل تأثراً بالضوء المحيط.

الأخبار السيئة هي أنه مع وجود مجموعة سامسونج الحالية من أجهزة تلفزيون MicroLED غير الشفافة التي تبلغ تكلفتها حاليًا 150 ألف دولار لطراز 110 بوصة، فسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تصبح هذه الشاشات الجديدة قريبة من متناول الجميع.