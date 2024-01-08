تعليم الفيوم تنهي استعداداتها لبدء انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اجتماعًا مع موجهي عموم مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام ، و محمد فتحي مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

أكدت الدكتورة أماني قرنى إنتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تم تجهيز اللجان، بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وأصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب فى أول أيام الامتحانات، والمقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير 2024 , كما تضمن الاجتماع، التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والدقة التامة في تقدير الدرجات، وكذلك رفع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام على منصة الامتحانات.

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة انضباط سير الامتحانات، واتباع كافة القواعد والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أكدت ، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة الامتحانات، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، متصلة بالغرفة الرئيسية بالمديرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

لقاء خدمة المواطنين

ومن جهه اخرى عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، لتوفير مشروعات للحالات الأولى بالرعاية..