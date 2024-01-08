تعمل من دون جهاز كمبيوتر.. سامسونج تحدث شاشتها الذكية في CES 2024

تتمتع سامسونج دائمًا بحضور كبير في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، وهذا العام ليس استثناءً. كشفت الشركة للتو عن تحديث لخطها الحالي من الشاشات الذكية. يعد هذا تحديثًا متواضعًا لشاشة Smart Monitor M8 العام الماضي، والتي كانت مليئة بالميزات بالفعل. يتطلع هذا الجهاز إلى الاحتفاظ بالعديد من المواصفات نفسها من إصدار 2023، بدءًا من الدقة وحتى الكاميرا القابلة للفصل. ومع ذلك، كانت هناك بعض تحديثات البرامج.

تتميز الشاشة الذكية M80D بلوحة مقاس 32 بوصة بدقة 4K وجميع أنواع الأجراس والصفارات عالية التقنية. الخبر المهم هنا هو أنه يمكنك استخدام الشاشة بدون جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم في الألعاب.

هذا لا يعني أنه جهاز كمبيوتر كامل المواصفات في حد ذاته. تتضمن المهام المستقلة مكالمات فيديو عبر كاميرا الويب القابلة للفصل وبث المحتوى من مقدمي خدمات مثل Netflix وPrime Video. تشتمل الشاشة أيضًا على Gaming Hub من سامسونج، حتى تتمكن من بث جميع أنواع العناوين عبر السحابة. وأخيرًا، هناك تطبيقات مستقلة للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية ومعالجة النصوص وواحد للوصول إلى مقاييس اللياقة البدنية.

كان الجيل السابق من M8 Smart Monitor يتباهى بالفعل ببعض الميزات التي عملت دون استخدام جهاز كمبيوتر، ولكن هذا الإصدار الجديد يرفع الأمور إلى مستوى أعلى. يمكنك أيضًا الحصول على مرئيات HDR10+ ومكبرات صوت مدمجة ثنائية القناة وبلوتوث للاتصال مباشرة بالأدوات الذكية الأخرى، مثل الأجهزة القابلة للارتداء. كما أن هناك أداة تتيح لك إرسال الصور والنصوص بسرعة من أجهزة Samsung الأخرى، مثل هواتف Galaxy الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة Book، إلى الشاشة. كما أنه يتكامل مع Galaxy Buds لتقديم "تجربة تشبه الصوت المحيطي" بأقل قدر من الكمون.

سيكون هذا الطراز متاحًا في وقت ما من هذا العام، لكن سامسونج لم تصدر تفاصيل عن الأسعار. وعلى سبيل المقارنة، تم إطلاق الجيل السابق بسعر 700 دولار، ولكنه كان متاحًا بشكل شائع بخصومات كبيرة.

استخدمت سامسونج أيضًا معرض CES للإعلان عن شيء غريب حقًا، وهو شاشة ثلاثية الأبعاد في عام 2024. وكانت التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد شائعة للغاية منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكنها فقدت شعبيتها منذ ذلك الحين بسبب سيناريوهات حالة الاستخدام المحدودة. توفر هذه الشاشة استخدامًا جديدًا محتملاً للتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، والوصول إلى محتوى الواقع الافتراضي بدون سماعة رأس.

تعد سامسونج بأن الشاشة يمكنها تشغيل معظم تطبيقات الواقع الافتراضي دون أي ملحقات يمكن ارتداؤها على الإطلاق، على الرغم من أن التجربة ستكون مختلفة بشكل ملحوظ. يوجد تتبع للعين والرأس مدمج في الشاشة، حتى يتمكن من محاكاة حركة الواقع الافتراضي، ولكن مجال الرؤية سيكون محدودًا بواسطة الشاشة. تقوم الخوارزمية المدمجة تلقائيًا بضبط الاستجابة ثلاثية الأبعاد لتوفير "تجربة الألعاب الأكثر غامرة" وتعمل مع جميع عناوين Steam VR. بالطبع، يمكنك أيضًا استخدامه لمشاهدة المحتوى التقليدي ثلاثي الأبعاد، مثل Avatar لعام 2009 أو أي شيء آخر.

لا يوجد تاريخ إصدار بعد، على الرغم من أن سامسونج تقول إنها ستصدر المزيد من المعلومات حول الشاشة مع تقدم العام. أعلنت الشركة أيضًا عن شاشة تسمى The Link مخصصة للإعدادات متعددة الشاشات. لا تتوفر الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع، وسيأتي المزيد "في وقت لاحق من عام 2024".