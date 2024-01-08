إحالة مخرج أفلام أحمد حلمي وخالد النبوي لمحكمة الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة مخرجا ومنتجا سينمائيا شهيرا ومخرجا بالفضائية المصرية بقطاع النيل للقنوات المتخصصة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتزوير والنصب.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقم 9815ى حرف ب لسنة ٢٠٢١ توثيق الأهرام والمنسوب صدوره إلي مكتب توثيق الأهرام، وكان ذلك بأن اتفق مع المجهول علي ارتكاب الواقعة وساعده بأن أمده ببياناته الشخصية فاصطنع المجهول المحرر علي غرار الصحيح الصادر من تلك الجهة ومفاده وجود وكالة قانونية بين المتهم (الموكل) وبين بيانات وهمية باسم أحمد علي حسن علي وذيله ببصمات خاتم شعار الجمهورية مقلدة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة



كما قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الأهرام وإمضاء موظفي تلك الجهة بأن اصطنع الخاتم علي غرار الصحيح وقلد التوقيعات واستعملهما بأن امہربهما المستندين المزور موضوع الاتهام السابق

الجدير بالذكر أن المتهم عمل مع نجوم كبار كمخرج ومنتج مثل أحمد حلمي وخالد النبوي وعمر عبدالجليل وأخرين من نجوم الصف الأول فى السينما المصرية.







