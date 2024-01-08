كيفية مشاهدة المؤتمر الصحفي لشركة سوني في CES 2024

يقترب المعرض التجاري السنوي لجمعية تكنولوجيا المستهلك (CES)، بعد أن حول لاس فيجاس بالفعل إلى أرض العجائب ذات التقنية العالية. تعقد شركة Sony مؤتمرًا صحفيًا في اليوم السابق لافتتاح معارض CES 2024، يوم 8 يناير الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكنك بثه مباشرة عبر Sony Square أو على قناة الشركة على YouTube.



ما نتوقعه

وتتوخى شركة سوني الحذر بشكل خاص بشأن ما تخبئه، قائلة إنها "ستعرض مختلف التقنيات والمبادرات التي تدعم المبدعين". وجاء في بيان صحفي رسمي للشركة أيضًا أن هدف سوني هنا هو "ملء العالم بالعاطفة، من خلال قوة الإبداع والتكنولوجيا".

كانت هناك صورة ثابتة على موقع شركة Sony على الويب تشير على ما يبدو إلى أن المُكبس سيركز على التكنولوجيا التي تتضمن إنتاج الأفلام والصوت الاحترافي والواقع الافتراضي. من المؤكد أن هؤلاء الثلاثة معًا يمكنهم ملء العالم بالعاطفة. أظهرت الصورة التشويقية الأصلية شعار Ghostbusters ورجلًا يغني في الميكروفون وطاقم الفيلم. ومع ذلك، استبدلت شركة Sony هذه الصورة بمرئية بسيطة تظهر مجموعة من الدوائر غير الموصوفة.

على الرغم من أننا لا نعرف ما الذي ستركز عليه شركة Sony، إلا أن لدينا بعض الأفكار حول ما من المحتمل أن تتجنبه الشركة. في العام الماضي، لم تذكر شركة Sony أجهزة التلفاز على الإطلاق، واحتفظت بذلك لحدث في شهر مارس. من الممكن أن نحصل على شيء متعلق بـ PlayStation، ولكن مع الإطلاق الأخير لجهاز PS5 Slim وبوابة PlayStation Portal المحيرة، لا تحبس أنفاسك.

ومع ذلك، يمكننا الحصول على بعض إعلانات الألعاب لجهاز PSVR2. كشفت شركة Sony عن تحديث VR Gran Turismo 7 في المؤتمر الصحفي العام الماضي. من الممكن أيضًا أن تعلن شركة Sony عن بعض منتجات المسرح المنزلي لتتوافق مع هذا الأمر برمته "الإبداع والتكنولوجيا".

تحب شركة Sony استخدام معرض CES للكشف عن التكنولوجيا التجريبية التي قد تشهد إصدارًا فعليًا أو قد تشهده على الإطلاق. في العام الماضي حصلنا على السيارة النموذجية Afeela EV، وهي شراكة مع شركة هوندا، فمن يدري ما هي التكنولوجيا الغريبة التي ستحتل مركز الصدارة هذا العام. كشفت سوني أيضًا عن مجموعة مبتكرة حقًا لوحدات تحكم PS5 لمساعدة اللاعبين ذوي الإعاقة خلال حدث 2023.