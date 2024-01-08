طالبة تسحل زميلتها بمساعدة 4آخرين.. والسبب صادم

تباشر الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، التحقيق فى واقعة اقدام طالبة و4 آخرين على سحل زميلتها في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة الأولى استعانت بهم للانتقام من المجني عليها بسبب خلافات بينهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشف المتهمون أن خلافا نشب بين الطالبة المجني عليها والمتهم الأول بسبب الخلاف على الجلوس داخل مركز تعليمي.

وقالت المجني عليها إن الطالبة وباقي المتهمين قاموا بالتعدي عليها وإصابتها بعد سحلها نظرا لخلاف بين زميلتها بسبب أولوية الجلوس داخل المركز التعليمي.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على فتاة بدائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.