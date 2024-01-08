(شاهد) كيا تستعرض 5 سيارات كهربائية جديدة في CES 2024

تعود كيا إلى معرض CES للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ومن المقرر أن تحتل الشركة مركز الصدارة لفترة من خلال استضافة مؤتمر صحفي. ستتمكن من مشاهدة جميع إعلانات Kia CES 2024 في 8 يناير الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي من خلال الاطلاع على البث المباشر أدناه.

ماذا تتوقع

وتقول الشركة إنها ستقدم للأطراف المهتمة نظرة خاطفة عن كثب على العديد من نماذجها الاختبارية بما في ذلك EV3 وEV4، بالإضافة إلى EV9 وEV6 GT. تعد كيا أيضًا بإلقاء نظرة على أول ما يسمى بـ "منصة ما بعد السيارة" (PBV) والتي من المقرر إنتاجها بكميات كبيرة في عام 2025.

تصف شركة كيا السيارات الكهربائية المشتركة (PBV) بأنها حل التنقل الذي يمزج "المركبات الكهربائية المناسبة للغرض مع حلول البرمجيات المتقدمة التي ستفتح الباب أمام أعمال وأنماط حياة جديدة". لتحقيق هذه الغاية، سوف يتحدث صانع السيارات من خلال بعض تقنيات PBV، و"إستراتيجية السيارة المعرفة بالبرمجيات" وخطط الشراكة.

كانت العلامة التجارية تثير بعض طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية خلال العام الماضي أو نحو ذلك. على سبيل المثال، قمنا باختبار قيادة السيارة الاختبارية EV9، التي تحتوي على سبعة مقاعد ومساحة كبيرة للأمتعة. في أكتوبر، قدمت كيا مزيدًا من التفاصيل حول EV3 وEV4 وEV5 قبل تقديم نظرة فاحصة على أول سيارتين منها في الشهر التالي. يبدو أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يتمكن الجمهور من الجلوس خلف عجلة قيادة واحدة على الأقل من هذه المركبات.