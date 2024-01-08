هل ينافس هاتف itel A60s في الفئة الاقتصادية

شهد السوق المصري إعلان شركة شركة itel Mobile، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في مجال الحياة الذكية وتوفير منتجات إلكترونية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، عن هاتف itel A60s باعتباره أول إصدار يتم تصنيعه في مصر.

ويأتي هذا الهاتف كخطوة استراتيجية من itel لتوسيع تواجدها واستثماراتها في السوق المصري، مع تعزيز الدعم للتطور التكنولوجي وتقديم تجربة متميزة للمستهلكين.

تأتي مواصفات الهاتف itel A60s لتلبية احتياجات المستهلك المصري، مع شاشة عالية الدقة HD+ بقياس 6.6 بوصة مقاومة للماء وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تضمن فترات استخدام طويلة.

يأتي التصميم الجديد بحواف حادة وألوان جريئة، مع نوتش صغير على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى وحدة ثانوية بدقة QVGA وبصمة أصبع.

توفر الشاشة الكبيرة والدقيقة تجربة ممتازة للمستخدم مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وسرعة استجابة تصل إلى 120 هرتز، مما يجعلها مثالية للتصفح ومشاهدة الفيديوهات.

يعمل الهاتف بشريحة Unisoc SC9863A1 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مما يمنحه أداءً سريعًا وسلسًا.

يمتاز الهاتف ببطارية كبيرة تدعم العمل الشاق طوال اليوم ويدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مما يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يبحثون عن الأداء والاعتمادية.

هذه المواصفات والإمكانيات تجعل هاتف itel A60s خيارًا مثيرًا في فئته السعرية، متوافقًا مع رؤية الشركة لتقديم التكنولوجيا المناسبة للجميع.

ويتوافر هاتف itel A60s بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأسود الظليل (Shadow Black)، الأخضر الجليدي (Glacier Green)، والبنفسجي المضاء (Moonlit Violet)، عبر منصة راية شوب ، و إصدار الهاتف في السوق المصري يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت+ 4 جيجابايت ذاكرة أضافية، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.