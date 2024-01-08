باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب يفوزان بجائزتين من جلوبال بيزنس اوتلك 2023

فازت شركة باي سكاي بجائزة أفضل مزود حلول الدفع المبتكرة ومتعددة القنوات، بالإضافة الي فوز تطبيق يلّا سوبر آب كالتطبيق الأسرع نموًا في مصر 2023، ضمن جوائز مجلة جلوبال بيزنس اوتلك 2023.

يأتي تتويج شركة باي سكاي بالجائزة تقديراً لنجاحها بالعمل على تعميم منظومة الدفع الالكتروني (الشمول المالي) لسد الفجوات التي تواجه المدفوعات الإلكترونية وقطاع الخدمات المالية حول العالم، حيث تسعي الشركة دائما لتطوير وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا المالية لعملائها تماشيًا مع رؤيتها المستقبلية، حيث نجحت باي سكاي في تقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة لبنوك مركزية ومؤسسات مالية كبري ومؤسسات تجارية كبرى في أكثر من 18 دولة.

كما فاز تطبيق يلّا سوبر آب بجائزة تطبيق الشمول المالي الأسرع نموًا في مصر 2023، انعكاساً لإنجازاتها الغير المسبوقة بوصولها في فترة زمنية قياسية إلى أكثر من مليون مستخدم في أقل من 8 شهور وصول الى 2 مليون مستخدم حالياً، حيث يعد الإنجاز الأول من نوعه في مجال التكنولوجيا المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.

أعرب الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، عن امتنانه بفوز باي سكاي بالجائزة، قائلا: "نحن فخورون بما حققته الشركة من انجازات، وجاء هذا التتويج ليكلل من جهود الفريق المكثفة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني كأحد الثوابت لاستراتيجيتنا ومنظومة أعمالنا، من أجل إيجاد حلول وخدمات فعالة وآمنة تلبي احتياجات جميع الفئات والأعمار."

وأضاف: أن نجاح يلّا سوبر آب هو امتداد لنجاحات شركة باي سكاي التي حققتها، حيث اجري يلّا سوبر آب العديد من الدراسات الاستقصائية لفهم وتحليل احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والمؤسسات، وبذلك استطاع التطبيق تقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع المختلفة لتسهيل الخدمات المالية وغير المالية. كما يتبع التطبيق استراتيجية للتوسع المستمر في أسواق استراتيجية لها مردود مباشر على السوق المصرية، خاصة تلك الأسواق الجاهزة للتحول الرقمي والشمول المالي، ولذلك درس التطبيق توسيع خدماته في أسوق الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وباكستان."