تشيلسي يكثف مفاوضاته لضم هندرسون خلال الفترة الحالية

تكثف إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، المفاوضات من أجل الحصول على خدمات جوردان هندرسون، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الذي انتقل إليه الصيف الماضي.



تناولت تقارير صحفية كشفت عنها صحيفة فوتبول لندن الإنجليزية، أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب البلوز يرغب في ضم لاعبين خبرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لذلك قد يكون جوردان هندرسون أحد هؤلاء النجوم.



ويمر جوردان هندرسون باصعب فتراته الكروية بعد انتقاله إلى الاتفاق، حيث لم يسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حتى الآن في 19 مباراة له مع الفريق الشرقي تحت قيادة ستيفن جيرارد.



وخاض هندرسون 17 مباراة مع الاتفاق في الموسم الرياضي الجاري ضمن دوري روشن السعودي، وتمكن من صناعة 4 أهداف، لكن دون أن يسجل أي هدف تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد.



وينوي هندرسون إلى العودة إلى الدوري الانجليزي في فترة انتقالات اللاعبين الحالية إذا وجد عرضًا مناسبًا، فيما يرغب المشاركته في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل.