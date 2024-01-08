ننشر أسباب الحكم علي المتهم بهتك عرض فتاة في المطرية

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض فتاة، وإصابتها بنزيف في المطرية.

و يعد هذا الحكم رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ضد الأطفال، حيث شدد المشرع العقوبة على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، لتصل إلى السجن المشدد 15 عامًا.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم قام بخطف المجني عليها بالتحايل، بأن استدرجها لمسكنه كون المتهم جارهم موهمًا إياها بأن والدها ترك له شيئا معه، وما أن وصل بفريسته لباب منزله حتى أدخلها لمسرح جريمته، وهي غرفة المتهم مستغلا حداثة سنها متمكنا بتلك الوسيلة من الاختلاء بها، ثم جردها من ملابسها.

وأضافت حيثيات الحكم أن المتهم اعتدى على المجني عليها جنسيًا، مما أدى إلى إصابتها بنزيف، ثم تركها وهرب.

وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم ارتكب جريمته بأسلوب محكم وسبق إصرار وترصد، وتسبب في إصابة المجني عليها بضرر بالغ جسديًا ونفسيًا، وخالف بذلك نص المادة 267 من قانون العقوبات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من ربة منزل تفيد فيه باكتشافها وجود دماء داخل الملابس الداخلية لابنتها، مضيفة أنها بسؤال نجلتها قصت عليها ما حدث لها على يد جارهما.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت المتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، التي أصدرت حكمها المتقدم.