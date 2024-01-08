حجز ألماني حاول إدخال 14 ايفون وأقراص ترامادول داخل البلاد

قررت نيابة النزهة ألماني الجنسية حاول تهريب 14 آيفون بروماكس و3 ساعات ذكية و200 قرص ترامادول في مطار القاهرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تفاصيل القبض علي المتهم

ألقت سلطات مطار القاهرة ورجال الجمارك ومباحث المطار القبض على شاب ألماني الجنسية، قادم من فرانكفورت، حاول تهريب 14 هاتف آيفون بروماكس و3 ساعات ذكية و200 قرص ترامادول، بين أمتعته الشخصية وبين طيات ملابسه لمحاولة التهريب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، قد اشتبهت في تصرفات الشاب الألماني، أثناء إنهاء إجراءات سفره، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى نيابة النزهة للتحقيق.

وبمواجهته بالتحريات اعترف المتهم بحيازته المضبوطات، مؤكدا أنه اشترى الهواتف والسماعات والمواد المخدرة، وأنه كان ينوي تهريبها إلى خارج البلاد، مقابل مبلغ مالي، تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحجزه على ذمة التحريات، وجار استكمال التحقيقات.