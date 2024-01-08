أهمية التوعية في الصحة الإنجابية.. حلقة نقاشية لـ "إعلام الداخلة"

نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم حلقة نقاشية ركزت على أهمية الصحة الإنجابية للمرأة الريفية " ضمن فعاليات الحملة التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بهدف تنمية الأسرة المصرية تحت شعار " أسرتك ثروتك " ، برعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وبتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى وقد شارك فيها مدير عام الادارة الصحية بمركز الداخلة الدكتور عبدالله كامل والدكتورة جمالات محمد استشاري أمراض النساء بمستشفى الداخلة العام ومسئول تنظيم الاسرة بإدارة الداخلة الصحية ، وعدد من أطباء واستشاريي النساء والولادة ، وجمع من الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات بالمركز

ادار الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد بمشاركة مدير ادارة البرامج محمود عزت والإعلامية مروة محمد. وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على طائفة من القضايا المتعلقة بالواقع الراهن للصحة الإنجابية للمرأة الريفية والجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية ، لاسيما على صعيد التوعية والتثقيف للنهوض بصحة المرأة الريفية عموما والصحة الإنجابية خصوصا ، وتصحيح العديد من المعتقدات والعادات التي لاتزال باقية وتتعارض مع جهود الدولة .

مفهوم الصحة الإنجابية

وكما سلطت الحلقة النقاشية الضوء عليها مفهوم الصحة الإنجابية وتم تعريفها بأنها الوصول الى حالة من إكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، وتهم الصحة الإنجابية المجتمع عموما من أجل سلامته وتنميته .

وأشاد المشاركون باللقاء الذي عقده وزير الصحة ووزير الأوقاف مطلع العام الجاري والذي أسفر عن اعتبار العام الجاري عام الصحة الإنجابية ، مؤكدين كذلك على أهمية التعاون بين الاعلام والأطباء ورجال الدين، في الوقت الذي لقيت فيه حملة الهيئة العامة للاستعلامات " أسرتك ثروتك" إعجاب وثناء الحضور.

إنخفاض في معدل المواليد بنسبة 8٪؜ خلال العام الماضي

وإتفق المتحدثون والحضور على أهمية التوعية في مجال الصحة الإنجابية ورفع الوعي الصحي للمرأة الريفية وتغيير السلوكيات الخاطئة المرتبطة بصحة المرأة . وفي هذا الصدد أكد مدير عام الادارة الصحية أن مركز الداخلة حقق قفزة نوعية غير مسبوقة على مستوى الوعي ونشاط تنظيم الاسرة ، أسفر عن إنخفاض في معدل المواليد بنسبة 8٪؜ خلال العام الماضي ، نتيجة تكثيف أنشطة التوعية نجحنا خلالها من تصحيح العديد من المفاهيم .

أهمية دور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في رفع الوعي الصحي

كما أسفر النقاش كذلك عن أهمية دور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في رفع الوعي الصحي لدى المرأة الريفية من خلال الاتصال المباشر. كما تناولت الحلقة النقاشية العوامل المؤثرة على الصحة الانجابيةوالوسائل المناسبة لتحسينها والهدف من الصحة الإنجابية ، والمعوقات التي تواجهها السيدات الريفيات في ممارسة الصحة الإنجابية ، مشيرة الى تأثر الصحة الإنجابية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع .

وشددت الحلقة النقاشية على أهمية دور الرجل في مجال الصحة الإنجابية كونه صاحب الرأي والقرار النهائي لذلك يجب أن يكون الرجل على دراية بأمور الصحة الإنجابية ، في الوقت الذي أقر المشاركون بالحقوق الإنجابية لجميع الأزواج من خلال تحديد عدد الابناء وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم .

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية