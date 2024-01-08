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اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" و"أبومازن" يرفضان كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية رقيب بلواء جعفاتي يموت بسكتة قلبية بعد مقتل جنوده في غزة
الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رقيب بلواء جعفاتي يموت بسكتة قلبية بعد مقتل جنوده في غزة

رقيب بلواء جعفاتي
رقيب بلواء جعفاتي يموت بسكتة قلبية

مات رقيب بلواء جفعاتي بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته في قطاع غزة خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وذكر مقربون من الرقيب الإسرائيلي، أن وفاته ناجمة عن عدم قدرته على تحمل ما رآه في غزة

على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إن الحرب لن تتوقف في قطاع غزة، ولا على الحدود مع لبنان، قريبا.

وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، أكدا رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قولهما في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما مع نواب حزب "الليكود"، أن الحرب في الجنوب في قطاع غزة وفي الشمال على حدود لبنان، ستستمر شهورا عديدة.

وذكر البيان: " أن إسرائيل تحتاج دعما دوليا لمواصلة الحرب، لأشهر عدة أخرى، وإن الحكومة تعمل على ضمان ذلك الدعم".

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيل، توتر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وارتفعت أعداد ضحايا حرب غزة حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

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