محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا الثلاثاء.

وأكد بشارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كل سُبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.

كما شدد على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة مناخ جيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الثمانية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م.

حيث سيؤدي عدد ١٠٦٣٥٧ طالب وطالبة الامتحانات بالمرحلة الابتدائية وعدد ٦٧١٤٧ طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية.

كما شدد "بحيري" على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وطالب بضرورة المتابعة المستمرة واللحظية من خلال غرف العمليات بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم، والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها على الفور، والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة وكافة سُبل الأمن والطمأنينة للطلاب.