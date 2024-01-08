ألمانيا تنعى الأسطوره بكنباور

القيصر تاريخ حافل بالانجازات

فقدت ألمانيا واحدا من أعظم أساطير الكره فرانسوا بكنباور والذي لقب بالقيصر ونعى اتحاد الكره الألماني بكنباور ووصفه أنه أحد العلامات البارزة فى تاريخ الكره

فرانتس بكنباور (بالألمانية: Franz Beckenbauer) لاعب كرة قدم ألماني سابق ولد في 11 سبتمبر 1945 في ميونخ، أحرز كأس العالم مع المنتخب الألماني كلاعب في سنة 1974 وكمدرب في سنة 1990 وذاع صيته بعد نجاحه كمنظم في سنة 2006، كما يُعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم.

حقق القيصر جائزة فريق الأحلام للكرة الذهبيه عام ٢٠٢٠ كما فاز بجايزة الكره الذهبيه مرتين ٧٢ و٧٦.

شارك بكنباور فى كأس العالم ثلاث مرات ٦٦و ٧٠ و٧٤

اختير بيكنباور مرتين كاحسن لاعب كرة قدم فى اوروبا ، ظهر بيكنباور 103 مرات مع منتخب المانيا الغربية ، و لعب فى 3 نهائيات لكأس العالم لكرة القدم و بطولتين لأوروبا . واحد من 3 رجال، جانب البرازيلى ماريو زاجالو والفرنساوى ديدييه ديشان ، كسبو كأس العالم كلاعب وكمدرب؛ رفع كأس العالم كقائد سنة 1974، وكرر الإنجاز كمدرب كان أول كابتن يرفع كأس العالم و بطولة اوروبا على المستوى الدولى وكأس أوروبا وعلى مستوى الأندي مع بايرن ميونيخ ، فاز بكنباور بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1967 وثلاثة كؤوس أوروبية متتالية من 1974 ل1976. مما جعله أول لاعب يكسب 3 كؤوس أوروبية كقائد لناديه. وعي مدير للفريق بعدها رئيس لبايرن ميونيخ . وبعد فترتين مع نيو يورك كوزموس تم إدخاله لقاعة مشاهير كرة القدم الوطنية الأمريكية.

قاد بيكنباور عرض المانيا الناجح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2006 وترأس اللجنة المنظمة . كان يعمل كمحلل فى سكاى المانيا ، ولمدة 34 سنه ككاتب عمود فى جورنال التابلويد بيلد ،

بعد عودت لألمانيا، تم تعيينه مدير فنى لمنتخب المانيا الغربية ليحل محل يوب ديرفال فى 12 سبتمبر 1984. وقاد الفريق لنهائى كأس العالم 1986 ، وخسر أما دييغو مارادونا الملهم الأرجنتين . سنة 1990، قبل إعادة توحيد المانيا ، أدار بيكنباور آخر منتخب ألمانى لكرة القدم بدون لعيبة المانيا الشرقية فى كأس العالم ، و كسب النهائي 1–0، . بيكنباور هو واحد من 3 رجال (مع ماريو زاجالو وديدييه ديشامب ) كسبو الكأس كلاعب وكمدير، و هو أول رجل وواحد من اثنين (مع ديدييه ديشامب) فازا باللقب كقائد للفريق .

نقل بيكنباور بعد ذلك لإدارة النادي، وقبل العمل فى أولمبيك مرسيليا سنة 1990 لكنه ترك النادى فى عام واحد. كسب مرسيليا فى النهاية ببطولة فرنسا 1990–91 وحصل على المركز التانى فى كأس اوروبا 1990–91 .28 ديسمبر 1993 لحد 30 يونيه 1994، بعدين من 29 ابريل 1996 لحد 30 يونيه من نفس السنه ، تولى تدريب بايرن ميونيخ . و شافت فتراته القصيرة فى منصبه حصوله على لقبين إضافيين - لقب الدورى الألمانى سنة 1994 وكأس الاتحاد الأوروبى سنة 1996. سنة 1994، تولى منصب رئيس النادى فى بايرن، و يرجع الفضل فى الكثير من النجاح فى السنين لإدارته الذكية. بعد قرار النادى بالتحول من جمعية لشركة محدودة، أصبح رئيس للمجلس الاستشارى من بداية سنة 2002. استقال من منصبه كرئيس لبايرن سنة 2009، وخلفه المدير العام من فترة طويلة أولى هونيس .

و سنة 1998، أصب نائب لرئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم . فى نهاية التسعينيات، ترأس بيكنباور العرض الناجح اللى قدمته المانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2006 .ترأس اللجنة التنظيمية لكأس العالم