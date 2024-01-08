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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

نصائح تربوية لاجتيار فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول

داليا الحزاوي
داليا الحزاوي

قدمت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، عدة نصائح تربوية لاجتيار فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول دون مشكلات. 

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وأوضحت الحزاوي أنه مع إقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يسود البيوت حالة من القلق والتوتر وهذه المشاعر مشاعر طبيعية ولكن يجب ان تكون في حدود معقولة ولا تتحول إلى أداة معيقة للطالب وتؤثر علي نفسيته. 

نصائح اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الأول 

ونوهت الحزاوي بضرورة البعد عن التهويل عند حديث عن أيام الامتحانات فيجب إحساس الابناء ان الامتحانات مرحلة عادية. 

وأكدت الحزاوي زرع الثقة بالنفس لدي الابناء من الأمور الهامة التي يجب ان نحرص عليها كذلك تهيئة المنزل للمذاكرة بحيث يكون هاديء ومكان المذاكرة يكون  جيد التهوية والاضاءة وبعيد عن المشتتات.

ونصحت الحزاوي الأمهات في تلك الفترة الاهتمام بإعداد الاطعمة الصحية والعصائر الفريش والبعد عن الاكلات الدسمة التي تسبب الخمول ويمكن مساعدة الابناءفي عمل جدول خاص بالمذاكرة لحسن إدارة الوقت. 

ودعت الحزاوي إلى الاهتمام بالاطلاع على النماذج الاسترشادية التي وفرتها الوزارة وكذلك الامتحانات السابقة للاطلاع علي الأنماط المختلفة للأسئلة ومساعدة الأبناء على الوقوف علي جوانب الضعف وتقويتها من خلال الرجوع إلى الدرس نفسه بمذاكرته من جديد وحل مزيد من الأسئلة عليه. 

وحذرت الحزاوي من مواصلة السهر لزيادة التحصيل المعرفي حيث يؤثر السهر  على التركيز ويأتي بنتيجة عكسية حيث يحتاج الجسم إلى ساعات نوم ليلًا تتراوح  ما بين ٦ و ٨  ساعات كما يجب الحرص  علي النوم  الجيد ليلة الامتحان لتحقيق أداء وتركيز افضل وسهولة  استرجاع المعلومة . 

واختتمت الحزاوي يكثر في وقت امتحانات الفصل الدراسي الأول الإعلان عن حصص للمراجعات النهائية من مدرسين الدروس الخصوصية فيجب التفكير جيد قبل الذهاب اليها حتي لا يكون هناك مضيعة للوقت فيفضل في ايام الامتحان التركيز في البيت ويمكن اللجوء إلي المنصات التعليمية التي توفر مراجعات اون لاين لانها توفر الجهد والوقت .

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