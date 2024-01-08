سيدة تريد التحرر من زوجها بعد "تأبيدة من المشاكل".. وداعية ينصحها بقرار حاسم

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال سيدة تخطط لطلب الطلاق من زوجها بعد ارتباط دام 25 عامًا بسبب الشجار وافتعال المشاكل الدائمة معه، مضيفة خلال اتصالها بأن لديها بنات كبار اقتربن من سن الزواج، وتريد استشارة تساعدها في القرار المصيري.



وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين، مخاطبًا المتصلة المتحيرة في أمرها والتي تواجه مشكلة يعاني منها نسبة كبيرة من أسر المجتمع المصري: "هقول لها على حاجة يعنى الطلاق ده هيترتب عليهم هدم بيت ونظرة المجتمع لها ومع بناتها اللى على وش زواج، وهيحصل مشاكل مع أزواجهن، وكمان صديقتها المتزوجة هتخاف منها وهتبعدها عن زوجها وممكن تبعد عنها".

واضاف: "يعنى أنتى صبرتي تأبيدة 25 سنة، فالطلاق مش حل الطلاق ده يكون لما توصلى لطريق مسدود للغاية، ويكون فى مشاكل كبيرة وخلاص مش قادرة تستني ثانية واحدة".