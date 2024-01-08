معتمد جمال يكشف مكاسب الزمالك بعد الفوز على كسكادا

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المكاسب التي حققها الفارس الأبيض، بعد الفوز على كسكادا.

وكان الزمالك قد لعب مباراة ودية أمام كسكادا على الملعب الرئيسي للفريق، والتي انطلقت عصر اليوم الإثنين، حيث حقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة.

وتحدث معتمد جمال في تصريحات أبرزها المركز الإعلامي لنادي الزمالك عقب نهاية المباراة، حيث قال: "كان لابد من خوض الفريق مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، وذلك من أجل تغيير نمط التدريبات المتواصلة".

وأضاف: "مهما تدرب اللاعبون بقوة فالأمر يصبح مختلفاً بلعب المباريات الودية ليكونوا في حالة جاهزية أكبر".

بينما أشار مدرب الزمالك في تصريحاته إلى أن مصطفى شلبي يعد أهم مكسب من مكاسب مباراة اليوم.

وأوضح أن مشاركة محمود حمدي الونش خطوة لحصوله على مزيد من حساسية المباريات وتجهيزه بالشكل الأمثل هو الآخر.

كما أكد أن الجهاز الفني يبحث خلال الفترة المقبلة عن تصعيد أكبر عدد من اللاعبين بعد مشاركة الثنائي الشاب عمار ياسر ومصطفى شكري.