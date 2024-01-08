إنهاء الدورة 144 بمركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، نتائج المسابقات التى نظمتها إدارة رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الاهلية وهى مسابقتي دوري المعلومات و العزف الفردي و الغناء وقد جاءت نتائج الطلاب الفائزين فى دورى المعلومات.

فى المركز الاول الطالب يوسف حلمي برنامج طب و جراحة وفى المركز الثاني الطالب محمد سعد ببرنامج الطب و الجراحة وحصل على المركز الثالث الطالب اسلام علي ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى وفى مسابقة العزف الفردي و الغناء فاز بالمركز الأول الطالب فادي عادل (غناء) ببرنامج الطب و الجراحة.

بينما فازت بالمركز الثاني الطالبة نورهان كمال (غناء) ببرنامج التمريض وحصلت على المركز الثالث الطالبه بسنت عبده (غناء) ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وفى مسابقة العزف فاز بالمركز الاول الطالبة رضوي الشاطر ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وفاز بالمركز الثاني الطالب خالد عصام (تلحين و كلمات) برنامج التمريض وفازت بالمركز الثالث الطالبة شيماء رمضان فى مسابقة (العزف). ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

فى سياق ذي صلة، أعلن ، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول الرقمي، مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصل على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأشار إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لعدد 125 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) في الدورة رقم 144.

وذكر الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمي بالجامعة ، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الالكترونية فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمي شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.